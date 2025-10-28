José Ángel Núñez (AEMET) recuerda como vivió la reunión en el CECOPI: "La sensación era de falta de toma de decisiones"

José Ángel Núñez, jefe de Climatología de AEMET en Valencia, recuerda en Más Vale Tarde cómo vivió la DANA del 29 de octubre de 2024. Aquel día participó en la reunión del CECOPI y asegura que reinaba la incertidumbre ante la falta de decisiones claras.

Más Vale Tarde conecta en directo con José Ángel Núñez, jefe de Climatología de AEMET en Valencia, para conocer cómo vivió aquel 29 de octubre de 2024. Él fue uno de los asistentes a la reunión del CECOPI. "Estuve presente, pero de forma telemática", explica, ya que así se lo permite el procedimiento.

"La sensación (en el CECOPI) era de falta de toma de decisiones. Algunas veces he hablado de caos, pero no es exactamente caos, porque cada técnico, en el ámbito de sus responsabilidades, estaba describiendo detalladamente cuál era la situación desde que comenzó la reunión, a las 17:00 horas de la tarde", recuerda José Ángel.

Asimismo, explica que desde el inicio del encuentro ya se sabía que se estaba viviendo "una situación muy grave", con media provincia de Valencia completamente inundada. "Era dramático", asegura el experto.

