Jordi Évole, tras defensa de Ayuso a Julio Iglesias: "Me parece casi insultante que se permita hacer un tuit como ese"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha publicado un mensaje de apoyo al cantante en 'X' después de que 'eldiario.es' haya hecho público que dos extrabajadoras de Julio Iglesias lo han denunciado por agresión sexual.

Este martes 'eldiario.es' ha publicado que dos extrabajadoras domésticas de Julio Iglesias han denunciado al cantante por agresión sexual y trata de seres humanos. El periodista Jordi Évole pudo entrevistar, de manera breve, al artista hace unos años.

Évole recuerda que fue a Miami para grabar una promoción de su programa 'Salvados' y, además, entrevistarle. "La charla duró 15 o 20 minutos y se puede recuperar en Atresplayer", indica. Iñaki López pregunta al periodista si ha podido leer el tuit publicado por Isabel Díaz Ayuso sobre esta noticia.

El periodista es tajante: "Espero que ese tuit se guarde durante muchos años y que Isabel Díaz Ayuso un día rectifique ese tuit". El periodista considera que el hecho de que el trabajo esté hecho desde la redacción de 'eldiario.es' es una garantía. "Es gente que no se tira a la piscina teniendo algo que no están seguros", señala.

"Hay que tomarse muy en serio esta investigación", añade, "me parece casi insultante que una representante pública se permita hacer un tuit como ese, no hace falta que digas nada". Évole cree que no es necesario que la presidenta madrileña se posicione y que era preferible que esperara al avance de la investigación. "Dudo que Iglesias tenga argumentos para contestar, los testimonios de las chicas son muy contundentes", concluye.

