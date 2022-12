Este sábado a las 21:30 arranca 'Salvados' y Jordi Évole ha intervenido en 'Más Vale Tarde' para explicar cómo fue la grabación del programa con Oriol Junqueras y analizar la situación en Cataluña. Al respecto, considera que "el problema es que el ejemplo nos lo dé una familia y no los presidentes respectivos, tanto el presidente catalán como el presidente español". Además, añade que "en verano se reunieron y desde entonces no hemos vuelto a ver nada más. Últimamente Rajoy mete la palabra diálogo en sus discurso".



Sobre la relación de Junqueras con Dani Rovira, Évole ha dicho que cree que se cayeron bien y ha agradecido la colaboración de Rovira en el programa.



Acerca de la emoción de Junqueras en una entrevista, Évole ha respondido que "es difícil de colocar la emoción de alguien porque brota sin esperarlo. Al final el lado humano de los políticos sale, es curioso porque no está hablando de nada personal, sino de un concepto político".

Preguntado por Pujol y su engaño en 'Salvados', Évole ha dicho que "es evidente que falló el olfato, a veces los periodistas no estamos acertados, vas a hacer una entrevista e igual no sabes todo sobre un tema y no logras que con tus preguntas se sepa todo".

Asimismo, Évole ha añadido que "si Pujol no hubiera confesado, la gente en Cataluña no hubiera creído que estuviera metido en un caso de corrupción, él mismo ha quitado la venda a muchos catalanes".

En este sentido, Jordi Évole, ha admitido que no han tenido suerte al intentar hacer una nueva entrevista a Jordi Pujol: "Antes cuando llamabas a la oficina del president Pujol te contestaban de una forma y ahora de otra".