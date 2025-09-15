Joaquín Reyes, tajante sobre el exterminio en Gaza: "Esto es un genocidio, hay que llamar a las cosas por su nombre"

Joaquín Reyes es una de las muchas personalidades que hoy se manifiestan contra el genocidio de Israel en Gaza leyendo los nombres de los 18.000 niños asesinados. En este vídeo, opina sobre un "desastre que está ocurriendo delante de nosotros".

Múltiples personalidades del mundo de la cultura se dan cita hoy en el centro de Madrid para protestar contra el genocidio de Israel en Gaza.

De Pedro Almodóvar a Fernando León de Aranoa, pasando por Alberto San Juan o Miguel Ríos, entre muchos otros, se han reunido para leer ininterrumpidamente los nombres de los 18.000 niños que han muerto asesinados en Gaza, ya sea por las bombas o por el hambre.

Entre ellos también está Joaquín Reyes, que en el vídeo sobre estas líneas se muestra tajante ante el genocidio israelí: "Hay que hacer muchas jeringonzas para no llamar a esto por lo que es, y eso es porque o son cínicos o son fanáticos o las dos cosas", afirma.

El cómico defiende que las manifestaciones propalestinas en La Vuelta "no fueron violentas" y opina que "la organización no fue especialmente hábil" a la hora de suspender la etapa.

Como ciudadano, Reyes pide a lo políticos medidas contra Israel y que "dejen de utilizar esto como fines políticos". "Esto es un desastre y está ocurriendo delante de nosotros, de una manera obscena e impúdica", sentencia.