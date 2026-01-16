Joaquim Bosch, sobre el abogado de Julio Iglesias: "Ha optado por elegir a un letrado de máxima solvencia"

El magistrado indica que Choclán es un abogado "de reconocido prestigio, de muy amplia trayectoria profesional". El letrado estuvo varios años en la Audiencia Nacional, un tribunal que cuenta con "muchas particularidades específicas que aquí pueden concurrir".

Julio Iglesias ya estaría preparando su defensa en España. El cantante ha contratado al abogado José Antonio Choclán, que ha representado legalmente a Corinna Larsen, Víctor de Aldama o Cristiano Ronaldo. Para conocer un poco la defensa de este abogado, Más Vale Tarde conecta con el magistrado Joaquim Bosch.

El jurista señala que Choclán es un abogado "de reconocido prestigio, de muy amplia trayectoria profesional". Bosch indica que, además, es "un juez en excedencia, estuvo varios años en la Audiencia Nacional". Este, como detalla, es un tribunal que cuenta con "muchas particularidades específicas que aquí pueden concurrir".

"Julio Iglesias ha optado por elegir a un letrado de máxima solvencia, lo cual implica que no minimiza los riesgos contra él", añade, "creo que esto es comprensible". Cristina Pardo plantea el magistrado si se puede concluir que el cantante ha escogido a este abogado "para un hipotético pacto en el futuro".

"Un buen letrado es el que sabe defender bien el asunto para evitar cualquier tipo de resultado negativo para su cliente, pero también es un buen abogado cuando, a pesar de su esfuerzo, calibra que va a ser imposible la solución y opta por saber negociar", expone. Bosch señala que Choclán "une ese perfil de excelencia profesional y puede jugar en todos estos terrenos".

El magistrado explica que la Fiscalía debe "adoptar dos decisiones importantísimas: la primera, en esas diligencias preprocesales, si considera que hay competencia de la jurisdicción española, y si la respuesta es afirmativa, creo que puede serlo, analizar si hay indicios suficientes para presentar una querella ante la Audiencia Nacional".

En cuanto a cómo podría ser un pacto en un delito de estas características, Bosch indica que en España "son frecuentes en los delitos contra la libertad sexual". "Si las denunciantes retiran la acusación a cambio de una compensación económica el asunto podría archivarse", cuenta, "pero también cuando hay indicios suficientes y las denunciantes siguen hasta el final, muchos casos hemos visto en nuestro país en que se puede llegar a un pacto de conformidad para reducir la pena por debajo de los dos años de prisión y que no haya un cumplimiento efectivo en la cárcel".

Bosch indica que todo se podrá valorar "en la medida que se pongan las cartas sobre la mesa". "Será cuando los elementos indiciarios o probatorios salgan a la luz cuando también la propia defensa podrá valorar mejor cuál es la estrategia más adecuada a seguir", añade.

En cuanto a qué se valora para dar verosimilitud al testimonio de las presuntas víctimas, Bosch expone que la jurisprudencia marca tres requisitos que son: persistencia en la incriminación, que haya elementos objetivos de corroboración periférica y que no haya elementos de incredibilidad subjetiva.

