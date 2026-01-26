Joanna Ivars pide a la gente que no moleste a las focas que han aparecido en Asturias: "No se acerquen, están asustadas"

Cinco ejemplares de este animal han aparecido en varias playas de Asturias a causa de la borrasca Harry. El temporal ha provocado que estas se desorienten y acaben en la costa.

Los paseos marítimos de muchas zonas del litoral cantábrica han sido invadidos por las olas a causa del temporal. Además, como indica Joanna Ivars, la borrasca ha dejado otras imágenes impactantes como, por ejemplo, lo ocurrido en Santander. La meteoróloga de laSexta cuenta que "una de las imágenes de la jornada del domingo han sido las tejas salieron volando en la ciudad de Santander".

"Fíjate la de cristales rotos que hay en los coches, los destrozos son enormes", explica Joanna. La meteoróloga indica que las rachas de viento han sido de 115 kilómetros por hora. Pero el temporal no solo ha causado daños materiales.

Ivars explica que en las playas de Asturias han aparecido cinco focas. "Hay que insistir, por favor, a la gente: cuando se encuentren este tipo de animales, no los toquen, no se acerquen, están asustados", pide la meteoróloga, "necesitan estar tranquilos".

Estas están muy desorientadas por la entrada de la borrasca Harry y, como indica Joanna, "una de ellas ha sido rescatada, pero las otras cuatro están todavía en diferentes playas".

