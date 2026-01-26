Ahora

Animales salvajes

Joanna Ivars pide a la gente que no moleste a las focas que han aparecido en Asturias: "No se acerquen, están asustadas"

Cinco ejemplares de este animal han aparecido en varias playas de Asturias a causa de la borrasca Harry. El temporal ha provocado que estas se desorienten y acaben en la costa.

Cinco ejemplares de este animal han aparecido en varias playas de Asturias a causa de la borrasca Harry. El temporal ha provocado que estas se desorienten y acaben en la costa.

Los paseos marítimos de muchas zonas del litoral cantábrica han sido invadidos por las olas a causa del temporal. Además, como indica Joanna Ivars, la borrasca ha dejado otras imágenes impactantes como, por ejemplo, lo ocurrido en Santander. La meteoróloga de laSexta cuenta que "una de las imágenes de la jornada del domingo han sido las tejas salieron volando en la ciudad de Santander".

"Fíjate la de cristales rotos que hay en los coches, los destrozos son enormes", explica Joanna. La meteoróloga indica que las rachas de viento han sido de 115 kilómetros por hora. Pero el temporal no solo ha causado daños materiales.

Ivars explica que en las playas de Asturias han aparecido cinco focas. "Hay que insistir, por favor, a la gente: cuando se encuentren este tipo de animales, no los toquen, no se acerquen, están asustados", pide la meteoróloga, "necesitan estar tranquilos".

Estas están muy desorientadas por la entrada de la borrasca Harry y, como indica Joanna, "una de ellas ha sido rescatada, pero las otras cuatro están todavía en diferentes playas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Una rotura en una vía del AVE en Tarragona obliga a Adif a limitar la velocidad a 80 kilómetros por hora
  2. Óscar Puente justifica ahora que una "renovación completa" no implica el cambio de todas las vías: "Mucho tramo es el original porque se consideró que no era necesario sustituirlo"
  3. Minneapolis estalla por el asesinato de Alex Pretti mientras Trump alaba el "fenomenal trabajo" de ICE
  4. Carlos Mur niega ante el juez ser el autor de los 'protocolos de la vergüenza' y acusa a Peromingo y a una veintena de geriatras de redactarlos
  5. La borrasca Joseph llega a España con fuertes lluvias: alerta roja en Pontevedra y decenas de carreteras cortadas
  6. Alba Flores habla de su familia, el franquismo, el racismo y Antonio Flores: "Necesito darme el permiso de vivir más que mi padre"