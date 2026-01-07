Ahora

Este contenido es exclusivo y solo está disponible en la App de laSexta.

¡¡Descarga la app!!

En otro momento

Presidencia de Venezuela

Javier Rupérez señala que a Trump "no le interesa la democracia": "A él le interesa el negocio"

El embajador de EEUU en España entre 2000 y 2004 afirma que Trump ha legitimado la presidencia de Delcy Rodríguez debido a que esta "es capaz de garantizar y de llevar a cabo todo lo que quiera Washington".

El embajador de EEUU en España entre 2000 y 2004 afirma que Trump ha legitimado la presidencia de Delcy Rodríguez debido a que esta "es capaz de garantizar y de llevar a cabo todo lo que quiera Washington".

Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de Estados Unidos, Delcy Rodríguez juraba su cargo como presidenta de Venezuela. Un nombramiento que ha sido legitimado por EEUU. Cristina Pardo plantea a los colaboradores qué razones puede tener Trump para legitimar su nombramiento.

"Por mucho que ella públicamente intente desmarcarse del presidente de los EEUU, lo cierto es que, si no la consideraran una persona que pueda acercarse, en estos momentos, a la sumisión que exige Trump, seguramente, no estaría al frente del país", reflexiona la presentadora.

"Negocio, negocio, claramente Delcy se ha vendido", expone Javier Rupérez. El exembajador de España en EEUU indica que "Trump no se fía de María Corina Machado, no porque tenga mejores o peores cualidades personales sino porque, en el fondo, Maria Corina lo que estaba intentando hacer un cambio político significativo para traer la democracia a Venezuela".

"Eso a Trump no le interesa nada, como estábamos viendo", añade, "a él le interesa el negocio". El exembajador indica que, en este momento, "los que están implantados en el poder, de manera legítima o ilegítima, son aquellos capaces de garantizar y de llevar a cabo todo lo que quiera Washington".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. EEUU intercepta un segundo petrolero en el Caribe tras abordar uno ruso que había saltado el bloqueo hace tres semanas
  2. Francia prepara un plan conjunto de "represalias" de Europa a las intimidaciones de Trump sobre Groenlandia
  3. El juez del Supremo rechaza la comparecencia de Ábalos en el Senado solicitada por el PP para el 8 de enero
  4. Históricas feministas del PSOE piden al partido un proceso de escucha, reflexión y autocrítica tras el estallido del 'Me too' en las filas de la formación
  5. El frío extremo se prolonga 24 horas más en España con mínimas de hasta 20 grados bajo cero
  6. Marc Márquez descarta colgar el casco pronto y revela cómo le han "marcado" las lesiones: "Me voy a retirar antes por el cuerpo que mentalmente"