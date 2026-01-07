Javier Rupérez señala que a Trump "no le interesa la democracia": "A él le interesa el negocio"

El embajador de EEUU en España entre 2000 y 2004 afirma que Trump ha legitimado la presidencia de Delcy Rodríguez debido a que esta "es capaz de garantizar y de llevar a cabo todo lo que quiera Washington".

Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de Estados Unidos, Delcy Rodríguez juraba su cargo como presidenta de Venezuela. Un nombramiento que ha sido legitimado por EEUU. Cristina Pardo plantea a los colaboradores qué razones puede tener Trump para legitimar su nombramiento.

"Por mucho que ella públicamente intente desmarcarse del presidente de los EEUU, lo cierto es que, si no la consideraran una persona que pueda acercarse, en estos momentos, a la sumisión que exige Trump, seguramente, no estaría al frente del país", reflexiona la presentadora.

"Negocio, negocio, claramente Delcy se ha vendido", expone Javier Rupérez. El exembajador de España en EEUU indica que "Trump no se fía de María Corina Machado, no porque tenga mejores o peores cualidades personales sino porque, en el fondo, Maria Corina lo que estaba intentando hacer un cambio político significativo para traer la democracia a Venezuela".

"Eso a Trump no le interesa nada, como estábamos viendo", añade, "a él le interesa el negocio". El exembajador indica que, en este momento, "los que están implantados en el poder, de manera legítima o ilegítima, son aquellos capaces de garantizar y de llevar a cabo todo lo que quiera Washington".

