Javier Rupérez señala al entorno de Trump: "Es de una capacidad de brutalidad ideológica puramente dictatorial"

El exembajador de España en EEUU afirma que Trump pretende romper el orden internacional y que con la creación de la Junta de Paz busca "destruir las Naciones Unidas".

Donald Trump anunciaba en el Foro de Davos la creación de una Junta de Paz con el objetivo de, como señala Iñaki López, "sustituir a la ONU en un futuro próximo". Para poder formar parte, el presidente estadounidense pide 1.000 millones de dólares. Además, él tendría la presidencia vitalicia y derecho a veto.

Javier Rupérez, exembajador de España en Estados Unidos, considera que "Trump está produciendo una ruptura del orden internacional como no se había producido en los últimos 80 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial".

El exembajador señala que este conflicto bélico finalizó, entre otras cosas, con la creación de la ONU, donde está "todo el derecho internacional, las obligaciones, los derechos humanos y la inmensa cantidad de organizaciones especializadas que han conducido, precisamente, a un mundo mejor". "Trump está intentando romper ese mundo", añade, "quiere destruir la Naciones Unidas".

Rupérez también ha querido alabar el discurso que ha pronunciado en Davos el primer ministro canadiense, Mark Carney, en el que, como señala, "sin mencionar una sola vez ha Trump ha hecho una definición del personaje de una brutalidad verdaderamente ejemplar". "Al mismo tiempo lo que ha dicho es no podemos rendirnos ni podemos estar pensando en compensaciones", añade.

Cristina Pardo pregunta al exembajador estadounidense si cree que desde la Casa Blanca apoyan las decisiones de Trump. Rupérez considera que el entorno del presidente estadounidense "es de una brutalidad exactamente igual". El exembajador señala que muchas de las manifestaciones de Trump no vienen propiamente de él sino de su entorno. "El entorno es de una dureza, de una capacidad de brutalidad ideológica verdaderamente dictatorial, puramente fascista", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.