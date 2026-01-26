Javier Palacios, perdió a su cuñado en Adamuz: "No íbamos a ir al homenaje, no nos queremos juntar con la gente del Gobierno"

Palacios expone que sus suegros, antes de conocer que se iba a celebrar un homenaje de Estado, tenían claro que no iban a asistir. "Para nosotros Agustín no se ha muerto, lo han matado", afirma.

Tras el terrible accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, se anunció la celebración de un homenaje de Estado a las víctimas en Huelva. Algunos familiares de fallecidos en el accidente manifestaban su disconformidad con este homenaje, anunciando su negativa a asistir lo que provocaba, finalmente, la suspensión de este. Más Vale Tarde conecta con Javier Palacios, cuñado de uno de los fallecidos, para conocer su sentir sobre este hecho.

Palacios expone que, por un lado, no quiere políticos en los homenajes. "El viernes ya se hablaba de un funeral o un homenaje", expone, "y, sin saber nada de lo que iba a pasar, mis suegros ya dijeron que ellos no iban a ir". "¿Motivo? Creo que está claro", añade, "no se quieren juntar con la gente del Gobierno".

"La decisión ya estaba tomada desde antes de saber todo esto", señala. Javier expone que su problema es "con los políticos que han tenido la responsabilidad de mantener las vías, las infraestructuras, los trenes... no lo han hecho, con lo cual, nosotros ya lo hemos dicho: para nosotros Agustín no se ha muerto, lo han matado".

Javier no ha podido hablar con otros familiares de víctimas del accidente. "Allí en Córdoba conocemos a gente, muchas historias, pero, por la tele, en todos los sitios están diciendo que muchas víctimas y afectados no quieren acudir al homenaje", concluye.

