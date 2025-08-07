Isabel Gadea (PSOE), tras el veto a las celebraciones islámicas en Jumilla: "Vemos un PP que abraza y se siente muy cómodo con esta política reaccionaria"

La portavoz socialista en la Región de Murcia asegura que la comunidad se ha convertido en "el laboratorio de las políticas de la extrema derecha".

Isabel Gadea, portavoz del PSOE en la Región de Murcia ha hablado en Más Vale Tarde sobre la última prohibición por parte de PP y Vox en el municipio de Jumilla. Ambos partidos han tomado la decisión de impedir la celebración de actos religiosos en centros deportivos, donde se acogían festividades islámicas.

"Desgraciadamente la Región de Murcia está siendo el laboratorio de las políticas de la extrema derecha", asegura Gadea en relacion a la 'cacería' vivida en la localidad de Torre-Pacheco hace unas semanas.

De ese modo, la portavoz indica que se ha podido ver "un Partido Popular que abraza, que se siente muy cómodo y que pone la alfombra roja a esta política tan reaccionaria y que tanto daño está haciendo a la Región y al resto del país".

Asimismo, cree que estos partidos "reducen derechos y libertades" como "moneda de cambio" a la aprobación de presupuestos: "Están coaccionando la libertad de la gente y vulnerando la Constitución. La palabra libertad no sirve de nada en cuanto se priva".