Análisis en Más Vale Tarde

Un ingeniero, tajante sobre el accidente de Rodalíes: "Ese muro no tenía que haberse caído, estaba mal proyectado"

Ramiro Aurín, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, analiza en este vídeo las posibles causas de la caída de un muro de contención que golpeó un tren de Rodalíes, provocando la muerte del maquinista y decenas de heridos.

Ayer se producía un nuevo accidente ferroviario, en esta ocasión en la red de Rodalíes de Catalunya a la altura de Gelida, en Barcelona, donde murió el maquinista y hubo decenas de heridos.

Aunque la investigación sigue en marcha, las hipótesis se centran en la caída de un muro de contención que habría impactado contra el tren que circulaba hacia Manresa.

Al parecer, la climatología podría ser la causante de la caída del muro, debido a las fuertes lluvias que caían sobre Barcelona. Sin embargo, Ramiro Aurín, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, afirma que "ese muro no tenía por qué caerse".

En el vídeo sobre estas líneas, explica que, aunque había llovido bastante, "no había sido como lo que vimos en Gerona". Por ello, sostiene rotundo que "ese muro estaba mal proyectado".

