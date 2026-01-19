Un ingeniero de caminos analiza las posibles causas del descarrilamiento en Adamuz: "Tardaremos meses en saber lo que ha pasado"

Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, descarta en este vídeo varias hipótesis sobre la causa del accidente entre un tren Iryo y un Alvia en Adamuz y elabora una posible teoría.

Más Vale Tarde analiza el trágico accidente ferroviario de Adamuz con Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, que en el vídeo sobre estas líneas considera "totalmente descartable el fallo humano".

"Los sistemas de señalización son muy sofisticados", afirma el experto, que explica cómo la tecnología de los trenes, el LZB, "hace prácticamente imposible la intervención del maquinista".

Contreras tampoco ve un problema en la vía, que "se ha renovado hace un año" y era un tramo recto, ni tampoco en el material, que "es relativamente moderno". También descarta la posibilidad de un fallo en la soldadura, ya que en su opinión "el tren no se hubiera descarrilado por ese motivo".

Por ello, Contreras apunta que el movimiento de un tren "no es rectilíneo, sino un avance con cierto movimiento ondulatorio", mientras que el carril de la vía "también tiene una cierta vibración". En este sentido, señala que "ha habido veces que fenómenos de resonancia entre uno y otro llevan al colapso".

El experto recuerda que el sindicato de maquinistas había avisado sobre vibraciones en esa vía, lo que explicaría su teoría, si bien no se aventura a decir que esa haya sido la causa del trágico accidente. De hecho, afirma que "tardaremos meses en saber" el motivo del descarrilamiento.

