Un ingeniero avisa sobre la falta de independencia de la CIAF que investiga el accidente de tren: "La forman ex altos cargos de Renfe y Adif"

"En mecánica de independencia corporativa, no hay nadie que audite algo que sea la propia empresa", afirma José Luis González, portavoz de la Asociación de Ingenieros de Caminos, en este vídeo.

José Luis González, portavoz de la Asociación de Ingenieros de Caminos, aporta datos a la situación del ferrocarril en España. En el vídeo sobre estas líneas, explica que mientras la circulación de trenes desde que se liberalizó el transporte ferroviario ha aumentado un 77%, la inversión en ese mismo periodo de tiempo ha disminuido un 17%.

"Claramente hay un déficit de inversión en mantenimiento", afirma el experto, que también analiza las posibles causas del trágico accidente de tren en Adamuz y ve como forma de corregirlo "un aumento de inversión en mantenimiento y la auscultación".

González también pide un sistema de control de tráfico similar al de los aviones, donde la comunicación es "prácticamente instantánea", así como que se conozcan los cronogramas del accidente entre los trenes y el Control de Tráfico Centralizado.

Por otro lado, el ingeniero habla sobre la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que se encarga de investigar este suceso. Explica que, tras el accidente de Angrois, "la Comisión Europea le dijo que no es independiente, porque está compuesta por ex altos cargos de Renfe y de Adif".

El Gobierno habría reaccionado creando la AIIA, Autoridad Independiente de Investigación de Accidentes, que según apunta González "más de año y medio después todavía no está desarrollada", por lo que se tiene que ocupar el organismo que no es independiente.

Respecto a la auscultación de las vías, el experto señala que los accionistas de la empresa que se ocupa son "Adif, Arcelor y las contratistas". "En mecánica de independencia corporativa, no hay nadie que audite algo que sea la propia empresa", sentencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.