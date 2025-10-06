La indignación de Afra Blanco al escuchar a Ayuso hablar de la Flotilla: "No tiene vergüenza ni corazón"

"Para Ayuso, el criminal no es Netanyahu, que está asesinando a niños, a mujeres, a médicos y a periodistas; para ella, lo son los activistas por la paz, nuestros compatriotas", ha criticado la sindicalista.

Afra Blanco ha expresado su indignación en Más Vale Tarde con unas declaraciones que ha hecho este lunes Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a sacar a ETA a colación con la Flotilla que intentaba llegar a Gaza con medicinas y alimentos.

"Hay dos miembros de ETA que iban en la misma, por lo que no parece que sea la Flotilla de la paz, precisamente porque estaban condenados por pertenencia a banda terrorista, y uno de ellos por intento de asesinato. Y eso lo compone la flotilla, así que la Flotilla de la paz no parece", ha declarado la líder del PP en Madrid.

Tras escuchar estas declaraciones, Afra Blanco ha afirmado de forma tajante que Ayuso "no tiene ni vergüenza, ni corazón". "Para Isabel Díaz Ayuso, el criminal no es Netanyahu; no lo es la persona que está asesinando a niños, a mujeres, a médicos, y a periodistas. No lo es Netanyahu, que tiene una orden de detención por la Corte Penal Internacional o el que secuestra, sino que para ella lo son los activistas por la paz, nuestros compatriotas", ha expresado la sindicalistas, a lo que ha añadido que esas declaraciones "son condenables por todas partes".

Por su parte, Iñaki López ha señalado que "es un comentario dirigido a vincular la presencia de dos miembros de ETA condenados a cárcel por actos terroristas y manchar el resto de la marcha, de las manifestaciones y del sentimiento a favor de Palestina". "Por ejemplo, todos tenemos en mente que fueron siete ministros franquistas los que fundaron Alianza Popular, y nadie duda del carácter democrático del Partido Popular a día de hoy. No entendemos esta comparación", ha manifestado el presentador de Más Vale Tarde.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.