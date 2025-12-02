"Es increíble que tomen a mi hija como tapadera": la madre de una de las menores halladas muertas en Jaén cuestiona las especulaciones

Por mi hija pequeña, no nombren más a mi hija. Hagan de cuenta que está muerta… porque es lo que está: muerta", ha pedido la madre

En Jaén, Rosa, madre de Rosmed, una de las menores fallecidas, enfrenta el dolor de su pérdida. Sentada en su salón, intenta asimilar lo ocurrido mientras su esposo no soporta ver las noticias sobre su hija. Rosa, madre de ocho hijos, expresa su estado emocional ante las cámaras de Más Vale Tarde, afirmando que debe mantenerse fuerte por su hija pequeña, aunque rechaza las teorías sobre la muerte de Rosmed. Defiende que su hija no era una suicida, pese a reconocer su complejidad adolescente. Rosa confía en la hipótesis de la Audiencia Nacional y pide respeto a los padres de la otra menor. Concluye con un mensaje desgarrador, pidiendo que no mencionen más a su hija.

En Jaén, sentada en el salón de su casa, la madre de Rosmed —una de las dos menores halladas muertas en la provincia— trata de seguir el relato de lo ocurrido en los últimos días. Le cuesta. Cada imagen, cada detalle que aparece en pantalla la desarma, hasta el punto de que su marido ha tenido que abandonar el salón porque no soportaba lo que se emite sobre la muerte de su hija. Para Rosa, estas jornadas avanzan entre el agotamiento y el dolor. Aun así, se aferra a una certeza íntima: "Yo siempre hablo en presente de ella porque para mí nunca se va a ir".

Madre de ocho hijos, Rosa busca palabras para explicar, ante las cámaras de Más Vale Tarde, en qué estado se encuentra.: "La verdad, no sé cómo explicarte cómo estoy. Dentro de lo que cabe, me encuentro bien y tengo que estar bien porque tengo una niña muy pequeña". Sin embargo, no oculta su rechazo y angustia ante las teorías que se han difundido: "Me parece irrisorio, repugnante lo que estoy escuchando". Asegura que no cree que su hija influyera en la otra menor ni en conspiraciones o interpretaciones extrañas sobre lo ocurrido.

En relación con las hipótesis que señalan si una de las niñas pudo inducir a la otra a quitarse la vida para hacerlo juntas, responde: "Es increíble que cojan a mi hija como tapadera de algo que a lo mejor pasó de otra manera. No digo más".

Aunque Rosa defiende que su "hija no era una suicida", reconoce la complejidad de la adolescencia y como se sentía su hija: "No puedo decir que no se autolesionara. Ella sí se cortaba. Es más, tenía un dibujo de una estrella con una cuchilla en la pierna. Son adolescentes y actúan de una manera que uno nunca puede pensar o imaginar". Su instituto, de hecho, había mantenido abierto un protocolo por autolesiones el curso anterior.

Rosa insiste en que Rosmed no debe ser culpabilizada: "Era una niña feliz. No quiero buscar culpables, pero tampoco quiero que busquen en mi hija a un culpable que no es. No quiero hablar de lo que no me atrevo porque no quiero acusar a nadie. Nosotras no tenemos la culpa de nada".

Explica que la hipótesis que maneja la Audiencia Nacional le da tranquilidad porque encaja con lo que sabía de su hija: "Yo conozco a mi hija y ha sido muy sincera conmigo en muchas ocasiones. Yo con ella hablaba mucho, aunque parezca que no lo creen… aunque me da igual. Defiendo la hipótesis de la policía al cien por cien". Y descarta la participación de otra persona: "Ellas tomaron la decisión juntas porque yo no le veo otra explicación".

Sobre la postura de los padres de la otra menor, Rosa pide respeto: "Ellos deben buscar la responsabilidad en su entorno, no en el mío. Dejen a Rosmed en paz, no la nombren. Déjenla que vuele alto, que sea feliz".

Finalmente, lanza un mensaje desgarrador: "Por mi hija pequeña, no nombren más a mi hija. Hagan de cuenta que está muerta… porque es lo que está: muerta".

