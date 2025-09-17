Ahora

Iñaki López, a Zaida Cantera: "Se ha tomado un café entero de esta casa, ya puedes decir que has estado en una guerra"

Iñaki López saluda con su habitual sentido del humor a Zaida Cantera, de la que alaba su 'heroísmo' por tomarse un café "de esta santa casa". Algo que, según el presentador, "equivale a una medalla al valor".

Como ya es tradición, Iñaki López y Cristina Pardo dedican un momento divertido a saludar a los colaboradores de Más Vale Tarde.

Entre ellos, Pedro Águeda y Carmen Morodo, a la que el presentador recuerda que la última vez que se vieron fue en un concierto de AC/DC: "Bienvenida, hermana del metal".

Iñaki saluda también a Luis Sanabria, que según él "es más de Luis Cobos". A propósito de esto, López protagoniza un momento "boomer" en el que desvela que Cobos fue saxofonista de Tequila.

Por último, el presentador también dedica un momento para destacar el 'heroísmo' de Zaida Cantera, que "se ha tomado un café entero de esta santa casa, lo cual equivale a una medalla al valor".

"Ya puedes decir que has estado en una guerra", añade, mientras Zaida le responde que "me has engañado".

