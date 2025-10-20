Ahora

Iñaki López, al ver que Chapu Apaolaza llega tarde a MVT: "A ver si va a ser uno de los cuatro de París"

En Más Vale Tarde, Cristina Pardo e Iñaki López arrancaron el programa con una ausencia inesperada en la mesa de colaboradores. Puedes ver el momento completo en el vídeo principal de esta noticia.

Una tarde más arranca Más Vale Tarde, presentado por Cristina Pardo e Iñaki López. En esta ocasión, la mesa de colaboradores contaba con una silla vacía.

"Estamos esperando a que en cualquier momento llegue a este plató Chapu Apaolaza. Mientras tanto, disfrutaremos de la compañía de Edu Galán, Tania Sánchez, Leo Álvarez y Bea de Vicente", presentó Pardo entre risas.

"¿Qué viene en helicóptero?", bromeó Edu Galán. "No quieras saber, Edu, en Madrid vienes en lo que puedes", contestó Cristina Pardo.

Sin embargo, Iñaki López siguió con la broma e insinuó que el retraso de Apaolaza podría deberse al robo del Museo del Louvre, provocando nuevas risas entre los colaboradores y el público. "Igual hay que preguntarle a ver si va a ser uno de los cuatro de París y por eso llega tarde", comenta el presentador.

