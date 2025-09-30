Iñaki López, tras ver a dos señoras pelear en plena calle: "¿Esto para Ayuso es kale borroka?"

Una estaba comiéndose un cruasán y varias palomas se acercaron a comerse las migas. La otra creyó que estaba dando de comer a estas aves y esto comenzó una pelea que incluyó una escoba y un spray de pimienta.

Dos jubiladas se han hecho virales después de protagonizar una pelea en plena calle en Ourense. "Se han enfrentado durante unos segundos, pero ha sido suficiente como para convertirse en la comidilla de Ourense", indica Iñaki López.

Como se puede ver en las imágenes, una lleva una escoba y la otra un spray de pimienta. Leo Álvarez explica que una de ellas se estaba comiendo un bollo y la zona se empezó a llenar de palomas que buscaban comerse las migas que se estaban cayendo al suelo. La otra se enfadó, pensando que estaba dando de comer a los pájaros y ahí comenzó su pelea.

En las imágenes se puede ver como, además de intentar agredirse con sus armas improvisadas, se gritan insultos la una a la otra. "Parecían inocentes...", comenta Beatriz de Vicente, tras escuchar la pelea de las mujeres.

Más Vale Tarde ha podido hablar con Laurinda, una de las protagonistas de este suceso, que ha contado cómo se produjeron los hechos. "Es verdad que Laurinda podría haberse movido un par de portales para comerse el cruasán si molestaban las migas a la vecina", afirma, López, tras escuchar las explicaciones de la mujer.

"Esto tiene mal pronóstico", añade Beatriz. "¿Esto para Ayuso será kale borroka?", ironiza Iñaki. "No lo sé", responde Leo, entre risas, "que sepamos que el spray es legal, se puede tener un spray de defensa". "Si no tenía un paraguas, iban perfectamente armadas", concluye el presentador de Más Vale Tarde.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.