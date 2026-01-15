Iñaki López, sobre Trump y EEUU: "La mayor democracia del mundo se puede convertir en una autocracia en auge"

El presidente de los Estados Unidos ha cuestionado las elecciones de mitad de mandato que se van a celebrar en noviembre. Para el presentador de Más Vale Tarde es algo "terrible" que podría cambiar la historia.

Donald Trump ha puesto en cuestión las elecciones de medio mandato que se producirán el próximo noviembre. Juan Rodríguez Garat señala que estas afirmaciones no deberían resultar extrañas ya que "en la campaña electoral prometió que si le votaban los estadounidenses no iban a tener que volver a votar".

"Parece que iba más enserio de lo que pensábamos", añade. Iñaki López, por su parte, afirma que "la mayor democracia del mundo se puede convertir en una autocracia en auge". "Esto es terrible", afirma, "cambia la historia".

Pedro Rodríguez explica que, en Estados Unidos, el único contrapoder efectivo, "a veces, es el poder Judicial y el Tribunal Supremo". "Y la salud", añade Cristina Pardo, "yo tengo mucha confianza en la mala salud que también puede hacer de contrapoder en algún momento".

"Trump se ha situado por encima de la ley", indica el profesor de Relaciones Internacionales, "y donde acaba el imperio de la ley, empieza el imperio de Trump". Para Rodríguez, lo más terrible son sus argumentos.

