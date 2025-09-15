Iñaki López responde a Perico Delgado: "Yo desde Callao vi cómo se tomaba la calzada de forma pacífica"

El presentador ha defendido que La Vuelta "no se paró por efecto de las protestas violentas", sino que "vinieron después de la cancelación" de la última etapa, y que lo que pasó fue que "hubo unos momentos de violencia en unos puntos concretos".

Iñaki López ha respondido en Más Vale Tarde a Perico Delgado, exciclista y comentarista de La Vuelta, quien afirmó que la cancelación de la última etapa "es una desgracia muy grande para el deporte español y para el país".

"Los manifestantes lo verán como un momento de orgullo, pero ese orgullo será bueno si mañana mismo se acaba la guerra. Al final, han provocado violencia contra violencia", expresó el exciclista en una conexión con 'okdiario', mientras que durante la retransmisión llegó a decir que "a estos grupos antisistema les da lo mismo lo que pase en Gaza" y que "quieren violencia, bronca, lío". Asimismo, en redes sociales, señaló que Pedro Sánchez apoyaba las "manifestaciones violentas".

Tras escuchar estas declaraciones, Iñaki López ha manifestado que "son las opiniones de un particular y son muy respetables, por supuesto, aunque quizás habría que decirle que La Vuelta no se paró por efecto de las protestas violentas, que vinieron después de la cancelación de La Vuelta, sino que La Vuelta se paró por decenas de miles de personas que de forma completamente pacífica tomaron la calzada por donde tenía que transcurrir el circuito".

Así, el presentador de Más Vale Tarde ha insistido en que "La Vuelta se paró de forma pacífica", aunque "luego hubo unos momentos de violencia en unos puntos concretos, que fue la zona en torno a Atocha". "Yo, desde Callao, vi cómo decenas de miles de personas tomaban la calzada de forma pacífica, con presencia de miembros de la Policía que no fueron molestados", ha defendido.