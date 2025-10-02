Iñaki López responde a las mofas del PP madrileño sobre la Flotilla: "No me parece lo más adecuado"

Iñaki López reacciona en este vídeo a las burlas desde el PP madrileño sobre la Flotilla interceptada por Israel a pocas millas de Gaza y les recuerda que "hablamos de activistas que han ido allí a hacer una labor humanitaria".

En las últimas horas ha habido dirigentes del PP madrileño que se han mofado de la expedición de la Flotilla utilizando incluso vídeos colgados por los tripulantes de la misión humanitaria.

Isabel Díaz Ayuso la calificaba de "asamblea de facultad flotante" que "ya se había dado el baño" y terminaba relacionándola con Bildu.

Otros como Carlos Díaz-Pache, el portavoz del PP en la Asamblea, aseguraba que era una "batucada por el Mediterráneo", mientras que Nuevas Generaciones o Xavier García Albiol hablaban de "crucero".

"Lo que no es gracioso es ver la Asamblea de Madrid convertida un día más en una zarzuela", reacciona Iñaki López, que recuerda que "estamos hablando de activistas que han ido allí a hacer una labor humanitaria".

También señala que la Flotilla "ha llevado a la calle a decenas de miles de personas". Por ello, concluye que "hacer chanza de esto me parece que no es lo más adecuado".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.