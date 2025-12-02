Iñaki López reacciona a la amenaza de Putin a Europa: "Es lenguaje de matón de barrio de película quinqui de los 80"

"Si Europa quiere iniciar una guerra, la situación puede llegar muy rápidamente a un punto en el que no nos quedará nadie con quien negociar", afirma Putin. La respuesta de Iñaki López, en este vídeo.

No quiere ir a la guerra con Europa, pero...

Antes de reunirse con un emisario de Donald Trump sobre el plan de paz acordado entre Ucrania y Estados Unidos, Vladimir Putin hacía una declaración pública en la que aseguraba estar dispuesto a aceptar que Europa entrara en las negociaciones.

Aunque el presidente ruso afirmaba no querer ir a la guerra contra Europa, mandaba una amenaza al Viejo Continente: "Si Europa quiere iniciar una guerra, la situación puede llegar muy rápidamente a un punto en el que no nos quedará nadie con quien negociar".

"Es el lenguaje de matón de barrio de película quinqui de los 80 al que nos tiene acostumbrados", reacciona Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas. "Qué señor tan desagradable", añade Cristina Pardo.

Antonio Maestre, por su parte, apunta que "Europa se merece la posición subalterna que tiene" en el escenario internacional, según él fruto de "su dejadez, su inopia y su estulticia política". Respecto a las "bravuconadas" de Putin, recuerda que "lleva tres años y no ha sido capaz de invadir Ucrania".

