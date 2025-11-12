Iñaki López, 'preocupado' por los dos días de ausencia de Alfonso Pérez Medina: "Estábamos a punto de pedir una fe de vida"

Alfonso Pérez Medina tiene un recibimiento 'made in Iñaki López' en Más Vale Tarde por sus dos días de ausencia en el programa. "Que no haya venido no significa que no haya trabajado", apunta Cristina Pardo.

Más Vale Tarde recibe a Alfonso Pérez Medina para analizar actualidad judicial de hoy, que pasa por el 'caso Leire Díez' y la declaración del fiscal general del Estado en el juicio contra él por presunta revelación de secretos.

Iñaki López recibe al responsable de Tribunales de laSexta fiel a su estilo y tirando de ironía: "Llevabas dos días sin venir y ya estábamos a punto de pedir una fe de vida", comenta.

"Estaba en el Supremo", le responde Alfonso en el vídeo sobre estas líneas, mientras que Cristina Pardo apunta que "que no haya venido no significa que no haya trabajado".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.