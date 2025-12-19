Iñaki López, sobre los 'peculiares' aficionados al sorteo de la lotería de Navidad: "Son los tertulianos que yo hubiera querido"

A pocas horas del sorteo de la lotería de Navidad, Más Vale Tarde ha conectado con la puerta del Teatro Real, donde ya esperan algunos aficionados a que se abran las puertas. Estos fieles seguidores han causado estragos en Iñaki López.

Quedan apenas 72 horas para que el sorteo de Navidad reparta miles de euros y de ilusiones y desde Más Vale Tarde han conectado con un grupo de aficionados a este evento que ya esperan para entrar en el Teatro Real. "Son los tertulianos que yo hubiera querido, sin embargo, no nos daba para pagarlos y esto es lo que tenemos", ha asegurado al verlos el presentador Iñaki López.

En concreto, se trata del 'obispo', el 'papa' y Don Quijoteman, quienes han asegurado tener la fórmula para que este año toque. "Ay, ay, que está cayendo el tercero, el tercero es de la Pardo, las bolitas saltando, los corazones palpitando quién ganará, quién no ganará la Pardo lo sabrá", ha manifestado el prelado, mientras que 'santo padre' ha indicado que la clave está en pasar el décimo por un "queso de Cobreces, Cantabria", ya que "toca de verdad". Por su parte, el hidalgo de La Mancha ha aseverado que espera a una tropa que "viene de Murcia, del Hospital Reina Sofía", a la cual ha definido como una "superpanda que corre, vuela y anda".

Por último, al oír su nombre en tan pocas horas del sorteo, la presentadora Cristina Pardo ha expresado que siente "las buenas vibras" y ha afirmado: "Me va a tocar".

