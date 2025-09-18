Iñaki López: "Hay hombres que se hacen mayores, parecen mujeres y nadie le pide una fe de hombría al cantante de Aerosmith"

El matrimonio Macron ha denunciado a una 'influencer' estadounidense que afirma que Brigitte nació varón. Los Macron han demandado a Candace Owens por difamación y, además, demostraran con pruebas lo que defiende la 'vloguera'.

Al igual que Brigitte Macron, muchas primeras damas han sido víctimas de bulos tránsfobos de la extrema derecha. Por ejemplo, Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, o Michelle Obama, mujer del expresidente estadounidense, también han sido las protagonistas de montajes fotográficos en redes sociales que buscaban demostrar que habían nacido varón.

Iñaki López expone que solo las mujeres son víctimas de este tipo de noticias falsas. "Hay hombres que, a medida que se van haciendo mayores, parecen mujeres y nadie les pide una fe de hombría al cantante de Aerosmith", afirma el presentador.

"Es absurdo", añade, "y solo afecta, como no, a las mujeres". Benjamín Prado, por su parte afirma: "El problema no es ser hombre o mujer, es ser imbécil y expresarlo, además, por canales de televisión".

El escritor expone que los francesescomo, por ejemplo, la huelga a la que se enfrenta el país o los recortes presupuestarios en sanidad, en educación o en las pensiones. "¿?", ironiza Cristina Pardo. "No, quiero decir que Francia tiene problemas para tomarse mucho más en serio que todo esto", responde Prado.