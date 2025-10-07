Iñaki López felicita a dos miembros del equipo de MVT por el día de los calvos: "Los dos mejores pelazos de laSexta"

Durante una conexión en directo con el programa Más Vale Tarde, la reportera María Lamela sorprendió al plató con una felicitación muy especial con motivo del Día Mundial de los Calvos, desatando las risas y las bromas entre sus compañeros de laSexta.

En plena conexión con el plató de Más Vale Tarde, María Lamela quiso aprovechar el momento para felicitar a dos compañeros del programa, ya que hoy se celebra el Día Mundial de los Calvos.

"¡Ojo! Que estamos en el Día Mundial de los Calvos y yo quiero que felicitéis a dos grandes ilustres que tengo aquí", comentó Lamela antes de girar la cámara y enfocar a sus compañeros, que lucían con orgullo sus cabezas al descubierto.

Por su parte, Iñaki López no pudo evitar bromear desde el plató: aseguró que ambos son "los dos mejores pelazos de laSexta" y añadió entre risas: "solo gente guapa en esta cadena".

Puedes ver el momento completo en el vídeo que acompaña esta noticia.

