Ahora

Protestas en La Vuelta

Iñaki López: "El equipo israelí quería practicar el sportwashing y ha conseguido justamente el efecto contrario"

Iñaki López ve nerviosismo en Israel por sus ataques a Pedro Sánchez y en este vídeo asegura que temerían, tras la repercusión internacional de las protestas en La Vuelta, un "aislamiento total, cultural y deportivo".

Iñaki López ve nerviosismo en Israel por sus ataques a Pedro Sánchez y en este vídeo asegura que temerían, tras la repercusión internacional de las protestas en La Vuelta, un "aislamiento total, cultural y deportivo".

Se suceden las reacciones ante la manifestación contra el genocidio de Israel en Gaza que ayer obligaron a suspender la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en Madrid.

Mientras Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo a las protestas propalestinas, la tensión diplomática entre España e Israel sigue en aumento. Gideon Sa'ar, ministro de Exteriores israelí, acusaba a Sánchez de "antisemita y mentiroso".

Para Iñaki López, se nota el nerviosismo en Israel ante lo que podría ser un "aislamiento total, cultural y deportivo" tras el "éxito a nivel mundial" de lo ocurrido en La Vuelta como altavoz de lo que está ocurriendo en Gaza.

"Mientras el equipo israelí quería practicar el sportwashing y limpiar la imagen de Israel, ha conseguido justamente el efecto contrario", afirma el presentador en el vídeo sobre estas líneas, donde considera que habría un temor en Israel de que se repitiera lo ocurrido con Sudáfrica que terminó con el régimen del apartheid.

Las 6 de laSexta

  1. Las protestas por Gaza en La Vuelta abren una nueva batalla política: el PP hace "responsable de cada altercado" al Gobierno
  2. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Israel mata en una noche a al menos 20 palestinos, entre ellos nueve mujeres y niños, de Ciudad de Gaza
  3. El Govern de Mazón grabó parte de la reunión de CECOPI por la DANA, pero no se lo trasladó a la jueza
  4. El maquinista del Alvia habla por primera vez tras el juicio: "Si tengo que entrar en la cárcel, entro, pero que se sepa la verdad"
  5. Segunda jornada de huelga en Barajas con esperas de una hora para pasar los controles
  6. El asesinato de Kirk une a la derecha y la extrema derecha con un solo objetivo: demonizar a la izquierda