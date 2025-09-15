Iñaki López: "El equipo israelí quería practicar el sportwashing y ha conseguido justamente el efecto contrario"

Iñaki López ve nerviosismo en Israel por sus ataques a Pedro Sánchez y en este vídeo asegura que temerían, tras la repercusión internacional de las protestas en La Vuelta, un "aislamiento total, cultural y deportivo".

Se suceden las reacciones ante la manifestación contra el genocidio de Israel en Gaza que ayer obligaron a suspender la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en Madrid.

Mientras Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo a las protestas propalestinas, la tensión diplomática entre España e Israel sigue en aumento. Gideon Sa'ar, ministro de Exteriores israelí, acusaba a Sánchez de "antisemita y mentiroso".

Para Iñaki López, se nota el nerviosismo en Israel ante lo que podría ser un "aislamiento total, cultural y deportivo" tras el "éxito a nivel mundial" de lo ocurrido en La Vuelta como altavoz de lo que está ocurriendo en Gaza.

"Mientras el equipo israelí quería practicar el sportwashing y limpiar la imagen de Israel, ha conseguido justamente el efecto contrario", afirma el presentador en el vídeo sobre estas líneas, donde considera que habría un temor en Israel de que se repitiera lo ocurrido con Sudáfrica que terminó con el régimen del apartheid.