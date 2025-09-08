Iñaki López, sobre el crecimiento de la extrema derecha en los jóvenes: "La juventud es una enfermedad que se cura con la edad"

Según las encuestas, Vox está creciendo especialmente entre los votantes más jóvenes, sobre todo los hombres. Carlos Pastor, director de laSexta Columna, explica que esto tendría que ver con que "las mujeres les están pasando un poco por encima".

Las últimas encuestas de intención de voto muestran una subida de Vox con respecto al Partido Popular que se nota especialmente entre los votantes más jóvenes.

Marina Valdés recuerda algunas entrevistas realizadas a jóvenes en la calle sobre esta cuestión, en las que afirman sentirse más atraídos por las derechas e incluso se muestran a favor de expulsar a inmigrantes ilegales si han tenido "un papel en la sociedad de delincuencia".

"La juventud es una enfermedad que se cura con la edad", reacciona en el vídeo sobre estas líneas Iñaki López, citando a su abuela.

Carlos Pastor, director de laSexta Columna, explica que, entre los motivos, se encontraría el feminismo, pues señala que "cierta parte de los hombres más jóvenes perciben el feminismo como algo que les excluye".

En este sentido, apunta que estamos ante una generación joven donde las mujeres "están pasando un poco por encima de los hombres". Pastor apunta que el 61% de las personas que se licencian en España son mujeres, lo que se refleja en el mercado laboral, donde "les va mejor a ellas que a ellos".