Iñaki López celebra la vuelta de Marc Giró a Atresmedia: "Ya podemos decir que tenemos lo mejor de lo mejor"

Iñaki López, como es habitual, ha decido comentar los estilismos de alguno de los colaboradores que los acompañan este lunes. El presentador ha señalado que Ramoncín y él han coincidido en el color de su estilismo.

"El color yo lo consideraba burdeos y una compañera ha aclarado nuestro error indicando que es burgundy", explica. "Borgoña", aclara Beatriz de Vicente. "Mi retina no lo capta", afirma Iñaki. El presentador desvela que está haciendo estos comentarios debido al último fichaje de la cadena.

Como cuenta, Atresmedia ha anunciado este lunes el fichaje del periodista Marc Giró. Como han señalado en un comunicado, el comunicador está preparando un nuevo formato que verá la luz este año en laSexta. Iñaki no ha dudado en darle la enhorabuena en Más Vale Tarde.

Como indica López, Giró, además de ser "un gran comunicador" es experto en moda y que trabajó en la revista Marie Claire. "Es un placer contar con esta nueva firma en la casa donde ya podemos decir que tenemos lo mejor de lo mejor", añade. "Un tío brillante", afirma Beatri. "Un 'fichajazo'", añade Juan Fernández Miranda.

