Iñaki López se acuerda de Pilar Rubio por la canción de Sergio Ramos: "Es fan del heavy, imaginate lo que está pasando..."
Cristina Pardo ha respondido a un mensaje dirigido a ella publicado por el futbolista en su perfil de Instagram. La presentadora ha señalado la manera en la que se ha dirigido Ramos a ella, llamándola "Cristinita".
Sergio Ramos ha respondido a Cristina Pardo en su cuenta de Instagram. El futbolista se hacía eco de la información dada por la periodista en Más Vale Tarde sobre las peticiones que habría hecho Ramos al Real Madrid para quedarse en el equipo.
El jugador, que se dirige a Pardo llamándola "Cristinita", comenta, tirando de humor, que habría pedido al club blanco desde un "sueldo vitalicio" a "piruletas y palomitas". La presentadora, por su parte, no ha dudado en responder al jugador, de nuevo, dando nuevos datos en exclusiva.
Pardo, además, ha señalado que el futbolista se dirija a ella como "Cristinita" o "cariño". "No le conozco, pero, igual, es que se dirige así", comenta, "¿igual a Florentino le llamaba 'Florentinito'?". "De todas maneras, un saludo", añade, "a él no le conozco, a su mujer sí que es majísima".
La periodista, además, invita al futbolista a acudir al programa. "A él y a Pilar que, encima, es fan del heavy metal", añade Iñaki López, "la pobre imagínate lo que está pasando...".