Iñaki, tras escuchar los comentarios 'médicos' de Trump: "Es increíble, le falta un sol y sombra" 

Donald Trump vuelve a ser protagonista por unas polémicas declaraciones sobre el embarazo y el paracetamol. El presidente de Estados Unidos asegura, sin pruebas, que este medicamento podría provocar autismo.

En las últimas horas, Donald Trump se ha vuelto viral por sus declaraciones y supuestos consejos 'médicos' dirigidos a las mujeres embarazadas. El expresidente de Estados Unidos les pide que no tomen paracetamol durante los nueve meses de gestación porque, según él, este medicamento provoca autismo.

El propio Trump admitió que habla de oídas y que incluso algunas de sus afirmaciones son solo rumores, pero aun así las comparte, generando alarma social.

"Hay un rumor, y no sé si es cierto o no, de que en Cuba no tienen paracetamol porque no tienen dinero para comprarlo y, prácticamente, no hay autismo", llegó a decir.

Las palabras del expresidente causaron indignación en el plató de Más Vale Tarde. "¡Es impresionante!", señaló Iñaki López, visiblemente molesto por los comentarios 'médicos' de Trump. El presentador añadió con ironía: "Solo le falta unos farias (cigarro) y un sol y sombra".