Ahora

Más Vale Tarde

Iñaki, sobre el despliegue policial en La Vuelta: "Ni con la policía montada de Canadá se podría parar a esa masa de gente"

Iñaki López relató en Más Vale Tarde lo que presenció durante las manifestaciones propalestinas en Madrid, que afectaron la última etapa de La Vuelta. El presentador destacó la magnitud de la movilización y la actuación pacífica de los manifestantes.

Iñaki, sobre el despliegue policial en La Vuelta: "Ni con la policía montada de Canadá se podría parar a esa masa de gente" 

En Más Vale Tarde, Iñaki López explicó lo que vio durante las manifestaciones propalestinas que se llevaron a cabo ayer en Madrid, en la etapa final de La Vuelta.

El presentador se centró en el despliegue policial, que según él: "Ni con la policía montada de Canadá se podría parar a esa masa de gente" que se estaba manifestando. "Estuve ayer a las 18:00 de la tarde en Callao, y no hubiera habido ningún despliegue ni con la policía montada de Canadá capaz de parar a una masa de gente", comentó Iñaki López.

Asimismo, dejó claro que, desde su posición en la plaza de Callao, vio cómo los manifestantes en Gran Vía tomaban "pacíficamente la calzada" en todo momento.

Puedes ver el momento completo en el vídeo principal de esta noticia de Más Vale Tarde.

Las 6 de laSexta

  1. Las protestas por Gaza en La Vuelta abren una nueva batalla política: el PP hace "responsable de cada altercado" al Gobierno
  2. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Israel mata en una noche a al menos 20 palestinos, entre ellos nueve mujeres y niños, de Ciudad de Gaza
  3. El Govern de Mazón grabó parte de la reunión de CECOPI por la DANA, pero no se lo trasladó a la jueza
  4. El maquinista del Alvia habla por primera vez tras el juicio: "Si tengo que entrar en la cárcel, entro, pero que se sepa la verdad"
  5. Segunda jornada de huelga en Barajas con esperas de una hora para pasar los controles
  6. El asesinato de Kirk une a la derecha y la extrema derecha con un solo objetivo: demonizar a la izquierda