Iñaki, sobre el despliegue policial en La Vuelta: "Ni con la policía montada de Canadá se podría parar a esa masa de gente" 

Iñaki López relató en Más Vale Tarde lo que presenció durante las manifestaciones propalestinas en Madrid, que afectaron la última etapa de La Vuelta. El presentador destacó la magnitud de la movilización y la actuación pacífica de los manifestantes.

El presentador se centró en el despliegue policial, que según él: "Ni con la policía montada de Canadá se podría parar a esa masa de gente" que se estaba manifestando. "Estuve ayer a las 18:00 de la tarde en Callao, y no hubiera habido ningún despliegue ni con la policía montada de Canadá capaz de parar a una masa de gente", comentó Iñaki López.

Asimismo, dejó claro que, desde su posición en la plaza de Callao, vio cómo los manifestantes en Gran Vía tomaban "pacíficamente la calzada" en todo momento.

