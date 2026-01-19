Ignacio Romero, psicólogo de Cruz Roja: "Nuestra función es tratar de que la información que llegue sea veraz y segura"

Tras el grave accidente ocurrido en Adamuz, las redes se han llenado de informaciones que pueden generar confusión entre los familiares de los supervivientes. El profesional ha explicado a Más Vale Tarde cómo hacen frente a esa nueva realidad.

Tras la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz, Córdoba, Más Vale Tarde conecta con Ignacio Romero, psicólogo de Cruz Roja, que se encuentra en Córdoba junto a Javier Bastida. El reportero pregunta al profesional si es peor gestionar la incertidumbre o el momento en el que ya se conoce qué ha ocurrido con un familiar.

El psicólogo expone que son "dos situaciones y dos fases diferentes". "Cuando estás en una situación de incertidumbre no puedes empezar a gestionar lo que sería esa situación de duelo", indica. Romero señala que en esa situación de espera también mucha gente "se aferra a una situación de esperanza".

Romero indica que cuando se transmite que se ha producido el fallecimiento de un familiar, se dan "otro tipo de reacciones y emociones" que varían dependiendo de la persona: "A veces lo hacen visible y lo transmiten de una forma mucho más exteriorizada y otras lo transmiten hacia dentro y se produce un aislamiento".

Sobre como gestionan las continuas noticias que aparecen en la red, Romero expone que tratan de transmitir que todo lo que se publica se tome con prudencia. "Nuestra función es tratar de que la información que llegue sea de lo más veraz y segura posible, porque es la forma de empezar a trabajar ante una situación nueva", indica.

