La caja de ahorros del Partido Pal¡pilar ha sido limpiada, vaciada por completo. Así empieza la historia de 'El Tesorero'. A partir de ahí, un sospechoso claro con un gesto muy reconocible y dos agentes casi casi sesntones q por orden del ministro del Peculio se enfrentan a alguien que nos suena un poco.

"Tanto oir hablar en los medios de radio y televisión de este individuo, empecé a hacer un personaje y pensando qué le ponemos a este personaje, se me ocurrió hacerlo distinto y hacer que tuviera un dedo con peineta", explica Ibañez. "Todo eso junto fue una casualidad que se parecía a este hombre, yo no buscaba nada".

Sonriente, muy despierto, dice Ibáñez que le gustaría jubilarse pero que no le dejan. En viñetas, sus manos han dibujado el paso de un tiempo que por él parece no pasar. En sus páginas, ha llevado a Mortadelo desde la luna hasta Pekín, literalmente. Trabaja a mano y a la tinta de su rotulador no se ha escapado nadie, ni los presidentes. No les llama por su nombre, pero en sus caras vemos a Rajoy, a Zapatero, Felipe González, a Aznar.

Su nueva historieta, 'El Tesorero', sale a la venta mañana, y ya ha habido que reimprimirla. El 100% de los ejemplares, está colocado. Mortadelo no es su personaje favorito, es Rompetechos. Pero ha sido el amo del disfraz el que más lejos ha llegado. Más de 29 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, más de 12000 páginas dibujadas.