Helena Resano, sobre sus habilidades cocinando: "Mis equivocaciones en la cocina dan para un libro con mil anécdotas"

La presentadora ha visitado por primera vez el plató de Más Vale Tarde y se ha puesto a cocinar junto a Pablo Ojeda. Entre bromas y confesiones, la presentadora ha hablado de su experiencia y habilidades en la cocina.

Helena Resano ha visitado por primera vez el plató de Más Vale Tarde, y lo ha hecho justo en la sección de cocina de Pablo Ojeda. El experto en nutrición le ha pedido a la presentadora que sea su pinche de cocina durante la tarde.

"Como tengáis que depender de mi ayuda, esto va a ser un desastre", bromea Resano. Es entonces cuando María Lamela le pregunta cómo se le da la cocina. "Mis equivocaciones en la cocina dan para un libro de mil anécdotas", reconoce la presentadora del informativo.

"Mi madre cocinaba muy bien y luego me casé con un vasco que cocina muy bien, así que no he tenido ninguna necesidad nunca de cocinar", concluye Helena Resano entre risas.

