Gurpegui, sobre la última amenaza arancelaria de Trump: "Tiene que llegar un momento en que Europa ponga pie en pared"

José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá, reflexiona en este vídeo sobre la última amenaza de aranceles de Trump a Europa por Groenlandia, que define como "Pedro y el lobo".

Hoy se cumple un año de mandato de Donald Trump que en las últimas horas amenazaba a Emmanuel Macron con aranceles del 200% al vino y el champán francés por no querer estar en su consejo de paz para Gaza e incluso publicaba conversaciones privadas con él.

José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá, considera que ante los aranceles y Groenlandia, "tiene que llegar un momento, y puede que sea este, en el que Europa ponga un poco pie en pared".

El experto señala que los "menosprecios" de Trump a Europa "han sido tremendos", desde a Úrsula von der Leyen hasta Macron, pasando por Dinamarca.

Sin embargo, Gurpegui considera que "se va a volver a negociar y no creo que vaya a poner ahora un 200% de aranceles". "La política económica no se rige en esos términos", señala el catedrático, que considera que las amenazas de Trump son como "Pedro y el lobo.

