Ahora

ACCIDENTE DE TREN EN CÓRDOBA

Teléfonos de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

Los 365 'logros' de Trump

Gurpegui, sobre el balance de Trump de su primer año: "Lo que para él son logros, pueden ser problemas para otros"

José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá, comenta en este vídeo el documento de Trump con 365 "logros" y avisa del peligro de que "un presidente te diga que su límite es su propia moral".

José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá, comenta en este vídeo el documento de Trump con 365 "logros" y avisa del peligro de que "un presidente te diga que su límite es su propia moral".

Donald Trump cumple un año en la Casa Blanca y, con motivo de ello, ha repartido a la prensa un documento en el que detalla los 365 logros de lo que lleva de mandato.

En esos logros se encontraría que designó el ingles como lengua oficial de EEUU, que prohibió a las personas transgénero su entrada en el Ejército o que obligó a algunas empresas, entre ellas Disney, a poner fin a prácticas que considera "dañinas, discriminatorias y progresistas".

"Lo que para él son algunos logros, pueden ser realmente problemas para otros", afirma rotundo en el vídeo sobre estas líneas José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá.

Gurpegui señala el peligro de que un presidente como Trump "te diga que su límite es su propia moral" y que "supedite la ley a su voluntad".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La rotura del raíl 23117, en el punto de mira de la investigación de la tragedia ferroviaria de Adamuz
  2. El dolor de la familia Zamorano Álvarez tras perder a cuatro de sus miembros aún sin identificar: "A esperar"
  3. El PP de Guardiola se hace con la Presidencia de la Asamblea de Extremadura y confirma el enfriamiento de la relación con Vox
  4. Trump acuerda con Rutte reunirse con países europeos en Davos por Groenlandia: "Es fundamental para la seguridad mundial"
  5. La AEMET activa la alerta roja en el Empordà (Girona) por lluvias torrenciales de más de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas
  6. Tres trabajadores denuncian a Julio Iglesias por despido improcedente: "Entendía que estábamos en la época de la colonización"