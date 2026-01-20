Gurpegui, sobre el balance de Trump de su primer año: "Lo que para él son logros, pueden ser problemas para otros"

José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá, comenta en este vídeo el documento de Trump con 365 "logros" y avisa del peligro de que "un presidente te diga que su límite es su propia moral".

Donald Trump cumple un año en la Casa Blanca y, con motivo de ello, ha repartido a la prensa un documento en el que detalla los 365 logros de lo que lleva de mandato.

En esos logros se encontraría que designó el ingles como lengua oficial de EEUU, que prohibió a las personas transgénero su entrada en el Ejército o que obligó a algunas empresas, entre ellas Disney, a poner fin a prácticas que considera "dañinas, discriminatorias y progresistas".

"Lo que para él son algunos logros, pueden ser realmente problemas para otros", afirma rotundo en el vídeo sobre estas líneas José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá.

Gurpegui señala el peligro de que un presidente como Trump "te diga que su límite es su propia moral" y que "supedite la ley a su voluntad".

