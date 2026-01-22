Un guardia civil presente tras el accidente de Adamuz: "Al principio creímos que del Iryo se habían desprendido algunos vagones y no que hubiese otro"

Un guardia civil de servicio en el momento de la tragedia ha contado en Más Vale Tarde que sobre las 19:50 recibió la llamada de la central avisándole de que había ocurrido un descarrilamiento de un tren: "No sabíamos que había otro tren".

Un guardia civil de servicio en el momento de la tragedia ferroviaria en Adamuz, Córdoba, ha contado en Más Vale Tarde que sobre las 19:50 recibió la llamada de la central avisándole de que había ocurrido un descarrilamiento de un tren. "Concretamente yo amplié la información con lo que estaba viendo a mis compañeros de la central", ha señalado.

"Cuando llegamos había una pareja de compañeros de seguridad ciudadana que estaban atendiendo a los pasajeros que bajaban y empezamos a atender a ese tren, no sabíamos que había otro, pero vimos venir a un señor desde la oscuridad que nos llamaba la atención y fue el que nos informó de que había otro tren un poquito más para atrás", ha explicado.

Así, ha contado que al principio creyeron que de este primer tren, el Iryo, "se habían desprendido algunos vagones y no que hubiese otro tren", ha afirmado. "Dos de mis compañeros fueron para allá y a través de las transmisiones, porque en ese momento también llegaron prácticamente detrás nuestro o con nosotros los bomberos, que estaban empezando a atender a los primeros pasajeros del tren que nos encontramos, el primero, y mi compañero por transmisiones me dijo que lo que habían visto allí era otro tren y de manera más violenta, con más gravedad.

"El siniestro había sido más grave porque había mucha gente fuera del tren pidiendo auxilio, no había luz ninguna", ha agregado. Así, ha señalado que sin el hombre que les avisó no habría sabido que había otro tren: "No sabíamos que había otro tren y entonces pues no habríamos ido, a no ser que la central nos hubiese ampliado la información, pero en ese momento no, como fue todo tan rápido, porque de atender al primero al segundo tardamos cinco minutos".

