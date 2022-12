Esperando a que se cumpla el plan del carbón, decreto que el gobierno tenía que haber publicado, dicen, en enero para que las térmicas compren su carbón, el de España, no el de fuera. Minero: "Si no se cumple el plan del carbón, tendremos que cerrar", ha dicho.

El tiempo va pasando y no hay demanda, por lo tanto no hay empleo. Alejandro Crespo, minero: "Pasaría a una ayuda familiar y posiblemente me tendré que marchar de aquí", explica. Su padre y sus hermanos trabajaban en la minería, pero ya no y Alejandro piensa que será el siguiente.

Es la realidad de un pueblo que teme ir muriendo. Necesitan que las térmicas compren el carbón nacional, que adquieren fuera. La pelota está en el tejado del Gobierno, esperan desde enero que publique un decreto para obligar la compra del carbón autóctono.

Pedro Monasterio, minero prejubilado: "El Gobierno tiene que apostar por nuestro carbón", cuenta. Todos los mineros coinciden en que si no cambia la situación, les "tumban". En el Bierzo apenas quedan minas abiertas.

No hay lugar para los jóvenes. Los antiguos mineros viven de las jubilaciones o prejubilaciones de los padres pero no hay más margen, temen llegar a ser como ya pasó en pueblos vecinos y convertirse en un pueblo fantasma.