Gonzalo Bernardos, tajante, sobre la Unión Europea: "No pintamos nada, no somos capaces de hacer nada"

El economista expone que nadie ha parado los pies al presidente estadounidense desde el inicio de su segunda presidencia. Además, critica que la UE, por ejemplo, ante los aranceles de EEUU "han agachado la cabeza".

El pasado sábado Nicolás Maduro era detenido, en Caracas, por parte de Estados Unidos. Por el momento, se desconoce el impacto que puede tener esto a nivel económico. Como señala Cristina Pardo, "inicialmente, Donald Trump dijo que quitaba a Nicolás Maduro por narcoterrorismo y lo primero que ha hecho ha sido tomar medidas con respecto al petróleo".

Gonzalo Bernardos expone que lo que ha hecho el presidente estadounidense es "ver negocio en Venezuela". "Me gustaría saber si le salen las cuentas", indica. El economista señala que extraer y refinar el petróleo que se extrae en Venezuela es más costoso que hacerlo, por ejemplo, en Arabia Saudita. "Los márgenes no son, ni mucho menos, fantásticos", explica, "no veo nada claro el negocio a corto plazo".

Por otro lado, Trump sigue manifestando su interés en Groenlandia, afirmando que está dispuesto a comprar el país o, incluso, recurrir a acciones militares para conseguirlo, algo que parece haber roto las relaciones de Europa con EEUU.

Bernardos sostiene que Europa no hará nada ante las amenazas de Trump. "Si se han negociado los aranceles y la Unión Europea ha agachado la cabeza", recuerda. El economista indica que el mundo, a nivel económico, está dividido en tres países: China, EEUU y la UE.

"Estratégicamente, militarmente y que se crean de verdad que son potencias se va la UE y entra Rusia", añade. "No pintamos nada, no somos capaces de hacer nada", afirma, tajante. Bernardos considera que, si EEUU invade Groenlandia, "la UE hará una carta y dirá que está profundamente indignada, y dirá a Dinamarca que esto es lo que hay".

"Donald Trump lo que va a hacer, si quiere Groenlandia, es coger y llevar unos cuantos militares, tomar posesión y decirle a Europa 'esto es lo que hay'", afirma el economista. "Para mí nadie le ha parado los pies en ningún momento desde que hay llegado la segunda presidencia", opina el economista.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.