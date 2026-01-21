Gonzalo Bernardos, sobre una posible guerra comercial entre la UE y EEUU: "Podría ser letal para los intereses de Trump"

El economista expone, en este vídeo, que el presidente estadounidense recurre a los aranceles "para cualquier cosa". Además, afirma que ante una guerra comercial, no solo podría perder la UE sino también personas y empresas de EEUU.

Donald Trump ha vuelto a amenazar a la Unión Europea con más aranceles a raíz de sus intereses imperialistas con Groenlandia. El presidente estadounidense afirma que pondrá más de estas tarifas si la UE no permite que se haga con la isla. Pero ¿es una amenaza eficaz? Más Vale Tarde conecta con Gonzalo Bernardos para responder a esta cuestión.

El economista indica que la UE ha llegado a un acuerdo desigual con EEUU en materia arancelaria. "Él nos pone aranceles del 15% y nosotros no le ponemos ninguno", indica, algo que ha ocurrido porque Alemania y Francia pidieron a Von der Leyen que "agachara la cabeza porque no estaban dispuestos a soportar una recesión".

Para Bernardos esto es una política cortoplacista. "En lugar de mirar a medio plazo, miramos a corto plazo", expone. Trump ha amenazado de nuevo a la UE y, en esta ocasión, quiere poner aranceles del 30%. "Ahora, cuando ya ven que halagar a Donald Trump no soluciona nada, parece que se van a mantener algo más firmes", reflexiona.

Sobre la posibilidad de una guerra comercial con EEUU, Bernardos afirma que existe un riesgo de que pueda darse. "Donald Trump recientemente dijo que la palabra que más le gusta de todo el diccionario son los aranceles y utiliza los aranceles para cualquier cosa", explica. "Con él no se puede llegar a acuerdos permanentes", afirma, "es probable que pueda existir una guerra comercial, siempre y cuando la Unión Europea se ponga en su sitio y haya represalias".

Bernardos afirma que habría empresas y personas muy perjudicadas, tanto en Europa como en EEUU. "Con una guerra comercial entre dos países equivalentes, como son la Unión Europea y Estados Unidos, todo el mundo pierde", concluye, "una guerra comercial podría ser letal para los intereses de Trump a corto plazo".

