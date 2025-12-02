Gonzalo Bernardos pide que no "cunda el pánico": "Vamos a seguir exportando a la Unión Europea"

Los casos de peste porcina en España han bloqueado las exportaciones a 40 países y han provocado una caída del precio del jamón ibérico. Gonzalo Bernardos analiza en Más Vale Tarde cómo esto puede afectar al sector y al consumo.

Los casos de peste porcina en España han provocado un bloqueo comercial y se han visto paralizados los envíos a 40 países. Además, el precio del jamón ibérico se desploma: tras años de estabilidad, el kilo cuesta ahora 10 céntimos menos.

Desde Más Vale Tarde conectan en directo con el economista Gonzalo Bernardos para analizar cómo esta situación podría afectar a las relaciones comerciales del país si se prolonga en el tiempo.

Bernardos señala que, si los casos no se extienden a las zonas donde "se crían los cerdos para producir jamón y otros productos, esto quedará en una anécdota". En cambio, si ocurre, el experto asegura que "el sector porcino lo va a pasar bastante mal", ya que las exportaciones de jamón disminuirán y "el precio va a caer bastante más que en otras ocasiones".

No obstante, Bernardos se muestra optimista: "Creo que, como ha pasado en otros países de Europa, vamos a ser capaces de delimitar la afectación de la peste porcina".

"Nosotros, a la Unión Europea, vamos a seguir exportando y también a todos aquellos países que nos admiten la regionalización de la peste porcina. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier producto del cerdo, y por supuesto también el jamón, entrará desde aquello que se ha producido en Lleida, Teruel, Badajoz, o en cualquier sitio de España, menos en la provincia de Barcelona", explica Gonzalo Bernardos.

Asimismo, el experto en economía pide a la población que no sucumba al miedo y deje de comprar productos porcinos, pues estos pueden seguir consumiéndose sin ningún problema. "Que no cunda el pánico, que nadie piense que se va a poner enfermo", comenta Bernardos.

Por otro lado, señala que, al bajar el consumo de cerdo, esto "va a provocar la subida de precios de otros productos de carne, como puede ser el cordero o la carne de vacuno".

