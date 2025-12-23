Gonzalo Bernardos, sobre el aumento del absentismo laboral: "Los jóvenes, ante cualquier inconveniente, desisten"

En este vídeo, el economista analiza las cifras sobre el absentismo laboral en nuestro país. Bernardos señala que el aumento de las bajas puede deberse, entre otras cosas, a la facilidad para encontrar empleo.

Las polémicas declaraciones sobre el absentismo laboral de Borja Vázquez, CEO de Scalpers, y Javier Floristán, CEO de La mafia se sienta a la mesa, ha provocado que, de nuevo, se hable sobre las bajas laborales en nuestro país. Más Vale Tarde conecta con Gonzalo Bernardos para conocer su opinión sobre este hecho.

El economista expone que, atendiendo a las cifras, se pueden señalar dos cosas: "Que desde 2018, han aumentado un 59,4% las personas que tienen faltas al trabajo y, en segundo lugar, tenemos una tasa de absentismo superior a la Unión Europea".

"El diagnóstico es bastante sencillo", indica. Bernardos considera que ese aumento del absentismo está relacionado con la facilidad de encontrar empleo. "En la crisis, entre 2008 y 2013, el absentismo se hundió", expone. Por otro lado, el economista indica que, derivado de los problemas de salud mental, han aumentado "muchísimo" las bajas entre los jóvenes.

Bernardos señala que el porcentaje de bajas de larga duración, a causa de los problemas de salud mental, es del 30% entre los jóvenes de menos de 34 años. "En personas entre 55 y 64 años es del 6%", añade. Esto se debe a motivos coyunturales relacionados con el mercado de trabajo y también motivos médicos para explicar el aumento del absentismo.

"Hacías referencia a los problemas de salud mental", plantea Cristina Pardo, "no sé si al final es que, realmente, los generan las propias empresas o la propia situación laboral, o si, realmente hay quien utiliza el subterfugio de la salud mental".

Gonzalo expone que la vida ha cambiado. "Las personas jóvenes no son como cuando yo tenía 20 años", afirma, "la situación de partida que tienen es mucho más acomodada". "Por lo tanto, si no se encuentran cómodos en una empresa lo dejan, se estresan, se marchan y tienen problemas", afirma. Bernardos afirma que eso es culpa de los mayores ya que "los hemos cuidado muchísimo y esto ha provocado que, ante cualquier inconveniente, desistan".

"En términos de salud mental, muchos mayores de 50 años recurren a las pastillas para poder hacer una vida normal", expone, "tienen otra cultura, van al trabajo". "No es lo mismo tener que mantener una familia que mantenerte tú o depender de tus padres", concluye.

