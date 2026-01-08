Gonzalo Bernardos afirma que el interés de Trump con el petróleo venezolano "es una más de sus trolas y exageraciones"

El presidente estadounidense ha anunciado que EEUU va a controlar, de manera indefinida, el crudo venezolano. Esto podría afectar a empresas españolas como Repsol que el este viernes tendrá una reunión con la Casa Blanca para aclarar esta cuestión.

Este viernes Repsol se va a reunir con la Casa Blanca debido a los importantes intereses económicos de la compañía energética en Venezuela. Donald Trump ha anunciado que va a controlar de manera indefinida el crudo venezolano. Para saber el posible resultado de esa reunión, Más Vale Tarde conecta con el economista Gonzalo Bernardos.

"Te digo una frase muy usada por Donald Trump: 'America first'", afirma el economista. Bernardos señala que primero van a tener en cuenta los intereses de las compañías americanas. El economista cree que primero "hay que desconfiar". A pesar de ello esto puede suponer una ventaja: "Operar en Venezuela no es fácil, hay que saber mucho de las infraestructuras que hay, hay que coordinarse con el régimen y ahí Repsol tienen una experiencia importante".

El economista indica que para Repsol "lo más maravilloso que puede haber es que las reservas que tengan Venezuela sean reservas probadas, fáciles de convertir en realidad". Esto, como indica Bernardos, no ocurría con el régimen chavista. "Si esto sucede, Repsol tendría un sustancial incremento de valoración bursátil", explica.

Venezuela, actualmente, produce el 1% del petróleo mundial. "Eso no es nada", afirma. "¿Que las refinerías de Texas van a tener más trabajo del que tenían porque ahora Venezuela va a refinar su petróleo en ellas? Pues sí", añade, "pero, ni va a bajar el precio del petróleo sustancialmente, ni va a tener un incremento del PIB EEUU... nada de nada".

Bernardos considera que Trump, "es un empresario del siglo XX" y en ese siglo "la principal materia prima era el petróleo". Aunque su consumo aumenta, "la tasa de crecimiento es inferior y, sobre todo, la principal fuente de consumo, los coches, va a bajar cada vez más". "Que esto sea la gran panacea es una más de sus trolas y exageraciones", afirma.

Para el economista, ese interés por el petróleo venezolano se debe a su intención de poner "en un grave problema a Cuba". "Cuba se queda dependiendo, principalmente, de México", indica Bernardos. Trump ya ha empezado a advertir a México y esto, además, es una prueba para ver cómo reacciona la comunidad mundial después de apresar a Maduro. "Si no reacciona y da por hecho que Trump ha hecho lo correcto, igual se anima a otro objetivo como Groenlandia o Cuba", concluye.

