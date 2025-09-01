Gonzalo Bernardos advierte a los hosteleros ante el aumento de precios: "Para la temporada que viene les aconsejo moderación"

Muchos hosteleros han manifestado que este verano, a pesar del aumento de turistas, estos han consumido menos en sus restaurantes. El economista analiza las posibles causas que han podido provocar este descenso.

España sigue siendo uno de los destinos preferidos para los turistas, pero, a pesar de ello, muchos negocios no han visto este éxito reflejado en sus beneficios. Los turistas han apostado por reducir su consumo en restaurantes o bares para así poder ahorrar.

El economista Gonzalo Bernardos señala que en julio, "el número de personas extranjeras que vinieron a España aumentó en un 1,6% y que el gasto que hicieron ha aumentado menos que el año anterior". Bernardos considera que esto se debe a que hoteles y restauradores se han "pasado" en su precios.

Esto provoca que se estén alejando a muchas familias que han optado por reducir sus días de vacaciones o gasten menos durante sus vacaciones. "Vemos que cada vez la temporada alta es menos alta", indica. "Mi impresión es que, este año, quien ha fallado realmente, son los propios españoles", indica.

Bernardos expone que han preferido marcharse al extranjero "porque encontraban destinos bastante más baratos que las islas españolas". Sobre que si se ha podido explotar la 'burbuja' turística, Gonzalo indica que es indiscutible que si suben mucho los precios, "la clase media nos va a abandonar, sean los propios españoles o los extranjeros".

"Lo que ha sucedido es que, después de la pandemia, hoteles y restaurantes han subido muchísimo los precios", añade el economista. Bernardos indica que ahora miramos más el bolsillo y que, por ello, prefieren consumir menos en restaurantes y comprar en supermercados.

"Esta variación, que esta sucediendo sobre todo en las islas, debería hacerlos pensar", reflexiona Bernardos, "y para la temporada que viene les aconsejo moderación en el incremento de los precios". El economista es muy claro: "El gran chollo que tiene España con el turismo, si nos pasamos volviéndonos muy caros, lo podemos perder o menguar significativamente".