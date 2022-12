El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Manuel Gómez Benítez ha reclamado la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para superar el "desolador" panorama político provocado por el denominado 'caso Bárcenas'. En opinión del abogado, "la ciudadanía no puede soportar que haya sobresueldos no declarados por parte del presidente", ha dicho.

"No sé cómo se puede salir de esta situación si no es dimitiendo el presidente del Gobierno y que alguien gobierne durante dos años hasta que se puedan hacer unas nuevas elecciones, porque esto no se puede soportar", ha declarado tajante el vocal del CGPJ antes de participar en los cursos de verano de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).



Gómez Benítez, cuya candidatura al CGPJ fue propuesta por el PSOE, cree que de probarse la existencia de sobresueldos en el Partido Popular, sería "una flagrante violación de la ley de incompatibilidades, algo políticamente muy grave", ha explicado.



Sobre la publicación este martes en el diario El Mundo de los papeles supuestamente originales de Luis Bárcenas, reflejando la contabilidad oculta del partido en su época de tesorero, Gómez Benítez ha señalado que "se abre un panorama judicial más claro al irse acumulando pruebas" y ha apuntado que con la entrega de ese documento original en la Audiencia Nacional, Bárcenas "tendrá que volver a declarar" ante el juez.