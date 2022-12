Carlos García Revenga formó parte del Instituto Noós, según admite él mismo en la declaración ante el juez Le nombraron tesorero del Instituto. El juez le pregunta varias veces sobre sus funciones. A lo que el secretario de la infantas responde que no tenía ninguna responsabilidad. Era el tesorero pero "no sabía de las cuentas", formaba parte de la Junta directiva pero "no tenía ningún poder de gestión".

Durante su declaración se afanó en alejar de la infanta Cristina de toda sombra de duda. Asegura una y otra vez que en el Instituto Nóos la Infanta no hacía nada Pero en su interrogatorio el fiscal es mucho más insistente y Revenga se afana por desvincular a la Casa Real. Incluso llegó a apuntar que el Rey no sabía que ambos participaban en el Instituto.

Tampoco sabe explicar Revenga al juez por qué Urdangarin y él se desvincularon del Instituto Nóos en marzo de 2006. Según dice, simplemente le comunicaron que cesaban las actividades del Instituto. El juez le replica que todo el mundo sabe que se debió a "una recomendación de Su Majestad el Rey". García Revenga insiste en que Urdangarin le pidió que dimitiese, pero no le explicó "el por qué" y reconoce que no firmó ningún papel para certificar su salida del Instituto Nóos.