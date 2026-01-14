Garat desvela qué potencias se beneficiarían de una invasión de EEUU en Groenlandia: "Sería el sueño de una noche de verano de Putin"

Juan Rodríguez Garat, almirante de flota retirado, explica en este vídeo qué potencias se beneficiarían de una invasión de Estados Unidos en Groenlandia: "Perjudicaría a las democracias y beneficiaría a las autocracias".

Hoy tenía lugar en Washington una importante cumbre entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia para hablar sobre el futuro inmediato de la isla. Una reunión que, según ha explicado el ministro de Exteriores danés, se ha saldado con la constatación de "discrepancias" y con el acuerdo en la creación de un "grupo de trabajo"..

En el vídeo sobre estas líneas, Iñaki López plantea al almirante de flota retirado Juan Rodríguez Garat la posibilidad de que finalmente Estados Unidos invada Groenlandia y le pregunta qué potencias se verían beneficiadas de esta acción.

"Perjudicaría a las democracias y beneficiaría a las autocracias", afirma Garat, que explica que este movimiento haría que Estados Unidos se separara de la Europa democrática y pasara al bando de las autocracias como Rusia o China.

Esto, sin embargo, no supondría que China tuviera vía libre para ocupar Taiwán, ya que según el almirante "todavía no tiene los medios para hacerlo y no es su táctica".

No obstante, tal y como asegura Garat, para Rusia sería "el sueño de una noche de verano de Putin", pues vería cómo "Estados Unidos, por fin, se convertiría en su aliado en vez de su enemigo".

