Pero no sólo salieron a la calle los que estaban en contra del aborto sino que también estuvieron presentes cinco activistas de Femen, que fueron detenidas por desórdenes públicos, resistencia y exhibicionismo.

Las conocen como las ‘Lady Godiva’ del activismo femenino. Aunque quizás las Femen no están detrás del último acelerón del ministro. Su protesta destapada en plena marcha provida, no caló tanto en Gallardón como estos mensajes: “Que viva la vida", es lo que gritaba un niño por el altavoz durante la manifestación.

Aunque no es el primer toque al ministro que, por supuesto, ya topó con la Iglesia, concretamente con Rouco Varela, quien afirmó que "no es fácil entender que sobre el aborto no haya ni anteproyecto de ley".

Así, entre anuncios y promesas han pasado casi dos años, porque todo arrancó el 25 de enero de 2012, día en el que Gallardón anunció su reforma de ley del aborto, centrada en la polémica sobre el permiso paterno.

Y a partir de aquí se dedicó a hacer campaña, "no es título de vencedores ni vencidos", corrigiendo los supuestos malentendidos: “La maternidad es lo que hace a las mujeres autenticamente mujeres”, y creando otros cuantos por cuenta propia:"y vale en este caso la libertad de maternidad para decir que eso es a lo que las mujeres las hace auténticamente mujeres".

Buscándose enemigas fuera, "¿Qué le han hecho a usted las mujeres señor Gallardón?" le preguntó Elena Valenciano. Hasta Rajoy admitió que había demasiado debate interno. Pero él, ya le ven, estirando siempre el plazo: “empezará en el período sesiones de otoño", aseguró el ministro.

Y así ha pasado de un otoño a otro hasta plantarnos en el día de hoy, justo después de esta protesta bipolar, tras la que Gallardón ha fijado su inminente ley del aborto, esta vez, para el próximo diciembre.