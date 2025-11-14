La familia "dividida" de Luis Rubiales: de la agresión de su tío y las demandas de otro a la huelga de hambre de su madre

El contexto El expresiente de la RFEF fue atacado con varios huevos, que lanzó su propio tío, durante la presentación de su libro.

Luis Rubiales, ex presidente de la RFEF, ha vivido un episodio familiar tenso tras ser atacado por su tío, Luis Rubén, durante la presentación de su libro 'Matar a Rubiales'. Este incidente, en el que le lanzaron huevos, pone de manifiesto la división en su familia. Rubiales ya había tenido conflictos con otro tío, Juan, con quien trabajó en la Federación y cuya relación terminó en demandas. A pesar de las tensiones, Rubiales cuenta con el apoyo de su madre, Ángeles Béjar, conocida por su huelga de hambre en defensa de su hijo. La situación refleja que incluso en las familias más públicas existen conflictos internos.

"Hay una familia dividida, es una pena, pero es así". Así se pronunció Luis Rubiales después de que este jueves sufriera una agresión durante la presentación de su libro, 'Matar a Rubiales'. Un hombre encapuchado le lanzó tres huevos mientras Gonzalo Sichar, editor de la publicación, hablaba. Poco más tarde, además, se supo que el autor era su propio tío.

Como dejó claro poco después del suceso el propio expresiente de la RFEF, tiene una "familia dividida". Por ello, en el programa Más Vale Tarde han hecho un recorrido por su árbol genealógico que tampoco tiene desperdicio. Así, han comenzado por su tío Juan, no el de la agresión, sino con quien trabajó en la Federación: Rubiales era el presidente y su tío el jefe de gabinete.

Pero no acabaron bien. "Yo lo conocía como sobrino, pero no lo conocía con la otra personalidad. Yo me quedé sorprendido, un perfecto perfil de Torrente", llegó a asegurar Juan sobre el expresidente de la RFEF después de que la relación entre ambos saltara por los aires entre querellas y demandas de por medio.

Tampoco Rubiales habla de él con cariño, según deja claro un extracto de su libro: "Juan empezó a mostrar un carácter irritable. Comenzó a ser temido. Traidor y mentiroso".

Y ahí entra en escena Luis Rubén, el otro tío, —ahora sí— el que saltó a los titulares este jueves por lanzar huevos contra su sobrino. Tras la agresión, de hecho, se escucha cómo grita: "¡No hables más de Juan!". Parece que era una cuestión familiar.

Pero Rubiales, hijo de Luis Rubiales López y Ángeles Béjar, también tiene a gente de su parte, sobre todo a su madre, quien se hizo famosa por iniciar una huelga de hambre encerrada en una iglesia de Motril tras la agresión del expresidente de la RFEF a la jugadora de la selección española Jenni Hermoso. El gesto duró unas 48 horas y acabó con la mujer hospitalizada.

De esta forma, la familia de Luis Rubiales deja claro que el dicho se cumple y en todas las casas cuecen habas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.